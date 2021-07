Cambio appalto negli ospedali del Siracusano, Fisascat Cisl: "Chiediamo un incontro urgente"

Una nuova vertenza occupazionale si profila all'orizzonte ed è quella dei lavoratori Pfe, circa 700 impiegati nei vari ospedali del Siracusano per i servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori. Teresa Pintacorona, segretario generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa reclama chiarezza: "È grave che alcuni lavoratori siano stati avvisati di un cambio appalto ( Dalla Pfe alla Dussmann) già programmato per il 1 agosto. Il sindacato, fino a questo momento, non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda subentrante.

Da qui la richiesta rivolta ad Asp e Dussmanndi un incontro urgente per comprendere cosa accadrà nelle strutture ospedaliere di Siracusa: "Gli appalti al ribasso - conclude - non ricadano poi sui lavoratori in termini di occupazione e reddito".