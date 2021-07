Siracusa, morte Eligia Ardita: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Christian Leonardi

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Christian Leonardi, marito di Eligia Ardita, l'infermiera siracusana morta per mano del marito nella notte del 19 gennaio 2015 quando era nono mese di gravidanza. L'omicido avvenne nella casa della coppia, in via Calatabiano a Siracusa, proprio di fronte alla scuola che la scorsa settimana è stata intitolata a Eligia Ardita e Giulia, piccola che Eligia portava in grembo. Si conclude così un procedimento che conferma la condanna di secondo grado per Christian Leonardi: carcere a vita.