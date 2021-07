La Camera di Commercio di Siracusa sganciata da quella di Catania. Prestigiacomo: "Battaglia vinta"

La Camera di commercio di Siracusa sganciata da quella di Catania e associata a quelle di pari “peso”: Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

Questo quanto prevede l'emendamento a decreto Sostegni bis a firma delle deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo approvato oggi.

"Sono particolarmente orgogliosa di essere riuscita, dopo una battaglia politica durata sei anni, a far approvare questa norma - scrive in una nota la deputata forzista che aggiunge "E’ stato così sventato quel disegno di “fagocitazione” di due realtà, importanti e autonome, della Sicilia sud-orientale e riaffermato il principio che le città metropolitane devono avere una propria autonoma Camera, come Catania merita. Un disegno, quello della ‘Supercamera’, che portava con sé - prosegue - l’operazione scellerata della vendita dell’aeroporto di Catania, che forse di quel progetto era la ragione vera e inconfessabile, pensata e voluta ben prima della riforma Madia. Svendere un gioiello di famiglia, con i conti in ordine e dalle immense potenzialità, per coprire buchi, consentiti nei bilanci delle Camere di Commercio dalle nefaste stagioni passate, sarebbe un rimedio peggiore del male, a non voler pensare di peggio.

Un’unica Camera di Commercio che va da Siracusa a Trapani associa realtà simili - spiega - senza egemonie possibili, ciascuna con le proprie peculiarità economiche, industriali e commerciali e crea il distretto della Sicilia del Sud a tutela della specificità e della dignità economica dei territori e delle comunità produttive".

Stefania Prestigiacomo dà atto ai colleghi deputati che insieme a lei hanno sottoscritto l'emendamento, sostenendo l'iniziativa: Nino Minardo, Paolo Ficara, Filippo Scerra e Fausto Raciti, ai suoi colleghi della commissione bilancio e i Ministri Giancarlo Giorgetti e Federico D’Incà che l’hanno resa possibile.

"Adesso - conclude - auspichiamo commissariamenti rapidi e all’altezza dei compiti affidati".

La Regione siciliana dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2021 alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.