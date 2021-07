Alessia Marcuzzi in vacanza tra Noto e Marzamemi, le foto sui social: "Luogo magico"

La condutrice tv Alessia Marcuzzi in vacanza in Sicilia, per la precisione nel sudest, tra Noto e Marzamemi.

Le foto sui social la ritraggono rilassata e tranquilla in compagnia dei suoi amici come scrive a margine di un post in cui esalta la bellezza dei luoghi "Gli amici di sempre in un luogo magico", accompagnandolo con un cuore rosso. Le vie del centro storico di Noto e la scalinata della cattedrale e il mare di Marzamemi fanno da bellissimo sfondo.

Una vacanza quella siciliana ristoratrice dopo aver preso e comunicato la decisione di lasciare Mediaset dopo 25 anni e tanti programmi di grande successo.