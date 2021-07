Pachino, inaugurata la Rsa: 45 posti letto e un Nucleo Alzheimer

Inaugurata oggi a pachino la Residenza sanitaria assistita di contrada Cozzi, struttura extra ospedaliera diretta a soggetti fragili, di norma anziani, in condizioni di non autosufficienza, non assistibili a domicilio ed affetti da patologie croniche o post-acute stabilizzate. Previsti 45 posti letto, di cui 10 destinati a soggetti affetti da patologie neurodegenerative denominato Nucleo Alzheimer. L’edificio che la ospita è stato in parte rifunzionalizzato a seguito di un progetto redatto nel 1996, successivamente adeguato agli standard previsti per le strutture residenziali extraospedaliere.

I pazienti vengono ricoverati a seguito di richiesta del medico curante, nel caso di soggetti provenienti dal domicilio o dalle case di riposo, o con redazione di Piani Assistenziali Individualizzati dei medici ospedalieri, qualora i pazienti provengano da una dimissione protetta da un presidio ospedaliero.

L'Asp ha scelto una modalità integrata per la gestione della struttura, affidando ad un Consorzio esterno i servizi assistenziali ed alberghieri e mantenendo la direzione e l’assistenza medica e la parte amministrativa.

La fornitura dei pasti sarà garantita dalla cucina interna; interna sarà anche la lavanderia.

Compiacimento viene espresso da Vincenzo Vinciullo: "Sono particolarmente soddisfatto perché oggi si concretizza un impegno da me assunto nelle scorse Legislature, anche se purtroppo, sono passati ben 10 anni".

"Un traguardo, quello di stamattina - commenta la deputata regionale Rossana Cannata - molto atteso dal territorio a cui si è arrivati dopo una intensa e virtuosa attività sinergica. Oggi consegniamo alla sanità della zona Sud un servizio essenziale per le persone più fragili, quali anziani non autosufficienti e soggetti con patologie neurodegenerative".