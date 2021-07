Siracusa, da lunedì spazi gioco per bambini in 6 asili nido

Da lunedì attivi spazi gioco per bambini acquistati dal Comune negli asili nido privati per il periodo estivo per i bambini di età compresa da 18 mesi a 3 anni. L'attività sarà effettuata fino al 28 agosto.

Sono 6 le strutture che, rispondendo ai requisti richiesti, potranno accogliere i piccoli per le attività ludiche.

La cooperativa “Amanthea” mette a disposizione le strutture di via Specchi e via Basilicata; la “Vitasì” ha offerto posti in via Cassia e all’asilo del palazzo di giustizia; la “Nasce un sorriso” in via dei Servi di Maria; la “Casa dei nanetti” in via Corsica.

"Sfruttando le economie degli anni scorsi, in aggiunta alle assegnazioni del biennio 2019-20 – afferma l’assessore ai servizi sociali,Fontana – assieme al sindaco Francesco Italia, abbiamo deciso di aumentare le risorse in questo servizio in una momento di difficoltà delle famiglie a causa della pandemia".

Il Comune si farà carico del costo della frequenza per ciascun bambino con l’acquisto di posti da un minimo di 10 a un massimo di 50 per ogni struttura La frequenza è fino a 5 ore al giorno e non prevede il servizio mensa.