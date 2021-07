Strade sicure per i ciclisti, arriva la segnaletica stradale a Siracusa

Segnaletica verticale per rendere sicure per i ciclisti le strade dove non sono presenti le corsie ciclabili.

La cartellonistica stradale, su input del settore Mobilità, sarà installata nelle seguenti vie: viale Ermocrate ex S.P. 124 presso la Casa Cantoniera Anas con direzione Floridia; via Necropoli del Fusco presso viadotto ff.ss con direzione Canicattini Bagni; via Elorina presso mercato ortofrutticolo generale con direzione Cassibile; via Lido Sacramento, rotatoria Faro Carrozzieri con direzione penisola Maddalena; viale Scala Greca, rotatoria con Belvedere di Scala Greca – direzione Priolo Gargallo; Belvedere, via De Gasperi presso intersezione con via Jonica con direzione strada Carancino; viale Epipoli presso ex base aeronautica militare con direzione Belvedere; Strada Renella presso via Isole Caroline con direzione lido Arenella; Fontane Bianche, viale dei Lidi presso traversa Torre Cuba con direzione S.S. 115; Fontane Bianche, viale dei Lidi presso via Alassio con direzione Ognina.