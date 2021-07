Noto, solo il 12% dei giovani si è vaccinato: appello del sindaco Bonfanti "Proteggiamoci dal virus"

Solo il 12% dei ragazzi di Noto, 254 su 2001 ragazzi, in età compresa tra i 12 e i 19 anni,si è vaccinato.

Questo il risultato di un controllo sui numeri effettuato dal Comune.

"Una percentuale molto bassa - commenta il sindaco Bonfanti, che dai social lancia un messaggio ai giovani in vista anche del ritorno a scuola tra quasi due mesi. E soprattutto dopo che la cittadina è da giorni covid free.

“Sfruttiamo gli open day in corso al Trigona anngiunge il primo cittadino - e proteggiamoci dal virus”.