Priolo, centri estivi per minori dai 3 ai 17 anni: la giunta delibera l'attivazione

La giunta comunale di Priolo ha deliberato l'attivazione di centri estivi per i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, anche diversamente abili.

Sarà pubblicato a breve, sul sito del Comune di Priolo Gargallo, l’avviso con il quale associazioni, cooperative, enti del terzo settore, potranno presentare progetti per ottenere contributo.

“La nostra amministrazione - afferma il sindaco Pippo Gianni - conferma l’attenzione nei confronti delle esigenze della popolazione, delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi, che più di tutti hanno subito le problematiche legate alla pandemia”.

A seguire l’iter per l’attivazione dei centri estivi l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Diego Giarratana. “Faremo in modo - sottolinea Giarratana - che possano partecipare quanti più bimbi possibile, per sostenere tutti i nuclei familiari, non solo coloro che vivono situazioni di disagio economico e sociale”.