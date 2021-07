Augusta, controllo del territorio: sanzioni per circa 6.000 euro

Numerose ispezioni e posti di controllo nel territorio di competenza della compagnia Carabinieri di Augusta: oltre a decine di esercizi commerciali, Sono stati controllati 294 veicoli e 516 persone con sanzioni per circa 6.000 euro per diverse violazioni al Codice della Strada: 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per guida di veicolo senza revisione periodica; 3 per guida senza l’uso del casco protettivo; 3 per mancata copertura assicurativa; 1 per guida di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e 1 per reiterata guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida. Per quest’ultima violazione, è scattata anche la denuncia poiché la violazione è stata rilevata per la seconda volta nell’ultimo biennio.

Complessivamente sono stati sottratti complessivamente 45 punti dalle patenti di guida e ritirati 7 documenti di circolazione.