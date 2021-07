Siracusa, omicidio Scarso: in carcere il 25enne Marco Gennaro

Finisce in carcere a Ragusa per scontare la condanna a 16 anni inflittagli per l'omicidio di Pippo Scarso: si tratta del 25enne Marco Gennaro nei confronti del quale ieri agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. Il giovane è accusato di atti persecutori, violazione di domicilio e omicidio aggravato.

I fatti risalgono alla notte tra l’1 ed il 2 ottobre 2016, quando, secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia, Gennaro e Andrea Tranchida, di 23 anni, condannato per lo stesso reato, entrarono in casa del 79enne, mentre quest'ultimo dormiva e approfittando del fatto che l'anziano sentiva poco, cosparsero di liquido infiammabile la camera da letto ed il corpo dell’uomo, e appiccarono il fuoco.

L’anziano morì dopo un lungo ricovero ospedaliero a dicembre dello stesso anno.