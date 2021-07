Siracusa, riapre il parcheggio Talete: completati i lavori di adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico

Dopo 15 giorni riapre il parcheggio Talete in Ortigia. Sono stati completati gli interventi di adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico propedeutici al rinnovo del certificato di prevenzione incendi scaduto. La pratica è già arrivata al comando provinciale dei vigili del fuoco e attende solo i documenti sull'effettuazione degli adeguamenti per poter essere esitata.

Sulla vicenda della scoperta del certificato prevenzione incendi scaduto si era scatenato un polverone di polemiche, tanto che il sindaco, Francesco Italia ha deciso di volerci vedere chiaro e ha chiesto al segretario generale di fare ogni verifica utile per capire cosa è realmente accaduto.

Dal sindaco Italia un messaggio a cittadini: "Ci scusiamo con tutti per i disagi arrecati".