Assegnato il porto di Augusta alla Ocean Viking con 572 migranti a bordo

I 572 naufraghi a bordo della Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee, sbarcheranno ad Augusta.

I migranti, tra cui 183 minori, erano stati soccorsi in 6 interventi nei giorni scorsi al largo della Libia. La nave arriverà nel porto megarese nelle prossime ore.

Si è già organizzata, nel corso della notte, la macchina dell'accoglienza che prevede oltre all'identificazione, l'esecuzione dei tamponi ancti covid.

All'annuncio della destinazione la Ong ha così commentato: "Ci dà un immenso sollievo sapere che la loro difficile esperienza in mare è quasi finita e che le 6 operazioni di soccorso saranno finalmente presto completate". Nei giorni precedenti i componenti dell'equipaggio avevano lanciato numerosi appelli per avere l'assegnazione di una destinazione visto che le condizioni psicologiche dei naufraghi a bordo, a causa anche del caldo, erano diventate difficilissime con un migrante che era arrivato a gettarsi in mare.