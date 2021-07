Siracusa, nessun maxischermo in piazza per la finale degli Europei Italia-Inghilterra

Non ci sarà alcuna deroga alle norme anti covid, attualmente in vigore per consentire l'allestimento di un maxischermo e consentire ai tifosi azzurri di poter vedere in piazza la finale degli Europei Italia- Inghilterra.

La prefettura di Airacusa ha deciso in tal senso: i sindaci di tutta la provincia potranno solo autorizzare i locali a mettere schermi piccoli, garantendo il distanziamento tra i clienti e indirizzando le tv verso l’interno per evitare che fuori dai locali si formino assembramenti.

Anche perché come riporta il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'emergenza pandemica in Sicilia i nuovi casi sono in aumento nell'ultima settimana ma, fortunatamente, i posti letto sia in ricovero ordinario che terapia intensiva sono sotto la soglia di saturazione. Mentre la percentuale di popolazione che in Sicilia ha completato il ciclo vaccinale è il 33,6%, a cui si deve aggiungere un ulteriore 19,4% solo con prima dose.