Operazione Nettuno: il calenadario delle attività dei volontari a Priolo, Siracusa e Augusta

Anche quest’anno Nuova Acropoli sarà impegnata nell’attività di volontariato “Operazione Nettuno”, giunta alla 34ma edizione.

L’attività sarà effettuata quest'anno, a causa della pandemia, in una serie di giornate “itineranti” in alcune città siciliane in cui l’associazione è presente.

Questo il calendario degli interventi dei volontari di Nuova Acropoli Siracusa, Floridia, Augusta: domenica 1 agosto si recheranno alla Riserva Naturalistica Saline di Priolo, dove realizzeranno isole e nidi galleggianti per la nidificazione di uccelli, realizzeranno staccionate per delimitare alcuni sentieri, raccoglieranno il sale dal pantano per favorire la desalinizzazione dell’acqua, si occuperanno della manutenzione delle isole artificiali con riporto di fango; domenica 8 agosto l’attività si sposterà ad Augusta, dove i volontari ripuliranno il Lungomare Rossini, ristruttureranno una ringhiera, pulendola dalla ruggine e pitturandola e provvederanno a pitturare dei bidoni; domenica 15 agosto i volontari saranno presenti alla Costa del Sole a Siracusa per garantire la sorveglianza nei punti più affollati dai bagnanti grazie a squadre in gommone e in canoa e per effettuare interventi di pulizia ecologica. Sarà inoltre attiva la squadra antincendio.