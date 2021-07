Avvicendamento alla Capitaneria di porto di Siracusa, il capitano di vascello D'Aniello lascia il posto al comandante Lo Presti

Cambio della guardia al comando della Capitaneria di porto di Siracusa: il capitano di vascello Luigi D'Aniello cambia destinazione per un nuovo incarico al Comando Generale delle Capitanerie di Porto di Roma. Al suo posto arriva il capitano di vascello, Sergio Lo Presti, proveniente dal Comando Generale dove, da ultimo, ha rivestito l’incarico di Capo Ufficio Operazioni del III Reparto Piani ed Operazioni.

Questa mattina in Capitaneria incontro di commiato del comandante D'Aniello e di saluto per il comdante Lo Presti. Tanta emozione per il comandante D'Aniello che ha guidato il compartimento marittimo di Siracusa per 34 mesi e tanti buoni proprositi espressi dal neo comandante Lo Presti, che - ha tenuto a sottolineare - proseguirà l'attivià nel solco segnato dal suo predecessore e amico quasi trentennale.

Per guardare le VIDEOINTERVISTE clicca QUI

Domani mattina la cerimonia del “passaggio di consegne” alla sola presenza di una rappresentanza del personale dipendente per le limitazioni imposte dall’emergenza covid.