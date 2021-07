Noto, Salvo Vicari presidente della Cna comunale

E' stato un incontro ricco di spunti quello che si è svolto alla Cna di Noto, una periodica riunione per il rinnovo delle cariche comunali di Cna. Una riunione che ha puntato i fari sulle prospettive della comunità delle imprese locali, mettendo anche a fuoco la necessità di valorizzare la forza di insieme di Cna, a servizio di uno dei territori che più sta soffrendo per l'impatto della crisi sanitaria. E in merito a ciò si è parlato di fiscalità locale, di infrastrutture, di semplificazione amministrativa e della forza di coesione che devono mettere in campo i piccoli imprenditori. Nel corso dei lavori si è proceduto alla nomina del nuovo presidente: l'incarico è stato affidato a Salvo Vicari, ristoratore, che succede a Giovanni Casto, il quale resta nel nuovo direttivo all'interno del quale figurano anche Giovanni Fusca, Maurizio Cannella cui è stata conferita delega per il settore ristorazione, Duccio Iozia e Nicola Casto.