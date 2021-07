Priolo, rivolta all'Asp la richiesta di autorizzazione per vaccinare anche a Marina

Il sindaco Pippo Gianni ha avanzato richiesta alla direzione sanitaria dell’Asp di Siracusa di un’autorizzazione per effettuare le vaccinazioni nella zona balneare durante i fine settimana; sabato e domenica dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 19:00, per il mese di luglio e per le tre settimane di agosto, escluso Ferragosto. "Ciò al fine di agevolare e indurre i cittadini a continuare a vaccinarsi anche durante le giornate al mare. Solo vaccinando tutti e subito - dice il sindaco Gianni - riusciremo ad arginare la diffusione del virus e delle varianti rilevate ormai anche in Sicilia”. L’ufficio di Protezione civile metterà a disposizione i collegamenti telematici e logistici, camper e tenda muniti di aria condizionata. Dal lunedì al venerdì continuerà la somministrazione delle dosi al Cerica, dove fino al 20 luglio potranno vaccinarsi tutti i cittadini dai 12 anni in su, con i sieri Pfizer e Moderna, senza prenotazione.