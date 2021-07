Siracusa, in carcere l'autore dell'intimidazione al sindaco Garozzo

Porta la firma dell’Autorità giudiziaria, l'ordine di carcerazione a carico di un siracusano di 39 anni, con precedenti penali, accusato di essere l'autore dell'incendio che nel 2017 danneggiò la vettura dell’allora sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. Le indagini condotte dai carabinieri all'epoca dell'attentato, permisero di dimostrare che l’uomo - già reo di minacce verso il primo cittadino - aveva dato fuoco alla sua auto per vendetta. Il 39enne, infatti, non aveva accettato le legittime sanzioni amministrative che erano state emesse nei suoi confronti per via della sua attività di parcheggiatore abusivo, ruolo che gli era costato anche il Daspo urbano (ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive). Il 39enne, che dovrà espiare una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi per danneggiamento e minaccia, è stato rintracciato dai carabinieri e condotto alla casa circondariale Cavadonna.