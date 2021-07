Avola, tenta rapina armato di un coccio di vetro: denunciato

Si era nascosto il volto con occhiali e visiera di un cappello e brandendo un tagliente coccio di vetro aveva fatto irruzione in un laboratorio di analisi cliniche che si trova in pieno centro di Avola, convinto di riuscire a farsi consegnare facilmente del denaro. Ma le sue ipotresi si sono scontrate con la reazione del personale del laboratorio: non appena il malvivente ha chiesto a uno dei dipendenti l'incasso della giornata, gli altri dipendenti dello studio medico hanno reagito costringendo il rapinatore a una rapida fuga. Poco dopo sul posto sono arrivati i poliziiotti i quali, tramite la descrizone dell'uomo fatta dai testimoni e attraverso le immagini della videosorveglianza, sono riusciti a risalire all'identità del rapintarore, un 39enne già noto alle forze di polizia, che è stato denunciato alla magistratura.