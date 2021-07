Siracusa, morte Tony Drago: la Corte europea dei diritti umani esamina il ricorso

Qualcosa sembra cominciare a muoversi sul caso del caporale siracusano Tony Drago, trovato morto nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 2014 all'interno della caserma Sabatini di Roma.

Dopo la sentenza di archiviazione del caso come suicidio da parte del gip di Roma, la famiglia non si è arresa, nell'intento di avere giustizia e a 7 anni dalla morte la Corte Europea dei Diritti Umani sta esaminando il ricorso presentato per la riapertura del procedimento a causa delle tante carenze investigative e zone d'ombra sul caso.

Lo dice e scrive con un barlume di speranza la sorella di Tony Drago, Valentina proprio nel giorno del settimo anniversario della morte del fratello:

"Gli anniversari non fanno che segnare un solco sempre più profondo di ingiustizia, ma quest'anno è arrivato un segnale di speranza: la Corte Europea dei Diritti Umani sta finalmente prendendo in esame tutti i documenti del ricorso per avere giustizia.

Non sono un legale e non mi permetto di disquisire sugli effetti di una nostra vittoria, ma sono sicura che la riapertura del caso porterebbe a nuovi sviluppi

Io nel frattempo faccio quello che posso: scrivo. Provo a ridare vita a mio fratello sulla carta, a dargli quel futuro che gli hanno tolto senza motivo e senza pietà. E un giorno, chissà se i colpevoli e i responsabili (tutti hanno un nome e un volto conosciuto) si stancheranno di portarsi dentro il marcio. Chissà".