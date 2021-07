Siracusa, riapre il parcheggio coperto di Fontane Bianche

Riapre venerdì il parcheggio coperto di Fontane bianche, dopo essere stato chiuso per inagibilità.

La ditta “Aegi Spadaro srl” di Rosolini, che ha effettuiato i lavori iniziati lo scorso febbraio, ha consegnato la struttura al Comune. Erano presenti il sindaco, Francesco Italia, l’assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana, il delegato del quartiere Cassibile, Giuseppe Casella, e il progettista e responsabile del procedimento, Giovanni Favuzza. L’intervento di manutenzione straordinaria è costato 79 mila euro, prelevati dai fondi della tassa di soggiorno come indicato in una targa posizionata all’interno del parcheggio.

"E' stato messo un nuovo tassello - dichiarano sindaco e assessore - nell’opera di recupero dei beni comunali per consegnarli alla pubblica fruizionegrazie ai fondi della tassa di soggiorno".

L’intervento ha riguardato l’intera struttura a cominciare dalla copertura che, grazie ai progetti di Democrazia partecipata, presto diventerà una pista da skateboard. Le grandi fiorire che impedivano un regolare deflusso dell’acqua piovana causando infiltrazioni nella parte sottostante, sono state sollevate rispetto al piano e sono state impermeabilizzate e intonacate. L’intera copertura è stata risanata per fermare i distacchi di pezzi del tetto e i pilastri e le pareti del parcheggio sono stati ridipinti dopo averne ripristinato l’intonaco. E' stata anche effettuata la manutenzione dei bagni, con la sostituzione di sanitari, rubinetterie, porte e infissi, il ripristino di porzioni di pavimentazione sollevate da radici di alberi, e la sistemazione dell’impianto di illuminazione e della segnaletica interna. Infine, sono stati recuperati i cancelli compreso quello dell’ingresso principale.

Nei prossimi giorni sarà posizionato il parchimetro e sarà possibile utilizzare anche i “gratta e sosta".