Siracusa, Santi Lo Tauro nuovo presidente della Cna comunale

Nuovo gruppo dirigente comunale per la Cna a Siracusa: Santi Lo Tauro, eletto presidente, prende il posto di Gianluca Bottaro, di recente nominato presidente di Cna Digitale.

“Sono tante le sfide cui si trovano di fronte le imprese siracusane – dichiara Lo Tauro - resistere innanzitutto ma anche costruire un sistema economico che permetta loro di ripartire con forza. Sarà necessario un confronto fitto con l'amministrazione comunale – conclude – su temi importanti come la mobilità, le infrastrutture, le aree Zes, la costa, il rilancio di aree fondamentali come la borgata e Mazzarona.“

A supportare l'azione del neo presidente saranno Emiliano Fraggetta , Francesco Annino, Serena Puglisi e Rino Atria.