Priolo, prorogate fino al 31 luglio le attività allo spazio giochi all'interno del Manzoni

Proroga di un mese, fino al 31 luglio 2021, l’attività dello spazio giochi allestito all’Istituto Manzoni di Priolo.

Lo spazio giochi è stato attivato a marzo scorso grazie ad un finanziamento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di Educazione e Istruzione, a supporto del Piano di Azione pluriennale, che riguarda la fascia di età da 0 a 36 mesi.

“Questo servizio gratuito attivato dal Comune di Priolo - commenta il sindaco Gianni - ha registrato una forte adesione da parte delle famiglie del territorio e continuerà con il nuovo anno scolastico. Le aule dell’Istituto Manzoni sono state predisposte per accogliere i bimbi, con un arredamento idoneo e tutto ciò che è necessario per questa fascia di età, con una zona gioco e un’area attrezzata per un eventuale riposo dei piccoli. A breve - aggiunge il primo cittadino - saranno posizionati giochi esterni per permettere l’attività estiva dei bambini”.

“Le attività - sottolinea alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - sono gestite da personale competente, attento alle esigenze di bimbi così piccoli e delle loro famiglie. Abbiamo attivato il servizio in un momento delicato, per alleviare almeno in parte i bisogni delle famiglie colpite dalla difficile situazione legata alla pandemia, sia a livello di salute, sia sociale, economica e psicologica".