Siracusa, emergenza incendi: Italia Nostra "Si potenzino le risorse operative e investigative"

Fortemente preoccupata per i gravi danni causati dagli incendi appiccati in tutta la provincia di Siracusa, compresi i siti archeologici: è Liliana Gissara di Italia Nostra.

Gissara denuncia l'assenza di controllo del territorio: "Fanno bene i sindaci degli Iblei - afferma - a richiedere l'ausilio dell'esercito per migliorare il presidio del territorio nel tentativo di arginare l'azione di questi piromani che stanno causando una devastazione ambientale le cui nefaste ricadute avranno una durata di decenni.

La gravità della situazione - aggiunge - impone il potenziamento della rete sinergica di tutte le risorse operative e di tutti gli strumenti investigativi di cui lo Stato e la Regione dispongono, dai sopralluoghi sul posto alle rilevazioni satellitari.

Non si può più consentire - conclude - la quasi certezza dell'impunità a soggetti che mettono a rischio intere comunità, devastandone il contesto ambientale e compromettendone anche ogni prospettiva futura di sviluppo sociale ed economico".