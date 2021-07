Giovanni Rosso torna a vestire la maglia della Teamnetwork Albatro

Giovanni Rosso torna a vestire i colori della Teamnetwork Albatro: 32 anni, centrale terzino, è campione d’Italia, avendo conquistato lo scudetto con la maglia del Conversano dove ha giocato nelle ultime due stagioni.

Rosso, siciliano di Enna, era arrivato a Siracusa nel 2016 per restarci fino a due anni dopo prima del passaggio al Fondi: “Sono contento di tornare a giocare a Siracusa e, quindi, a casa mia in Sicilia – dichiara – Quando sono andato via noi tutti sapevamo che non era un addio ma un arrivederci. Ritroverò alcuni vecchi compagni e altrettanti di nuovi ne troverò. Sarà sicuramente un campionato difficile, ma credo potremo prenderci delle soddisfazioni tutti insieme.”

Il roster siracusano per la prossima Serie A Beretta inizia a prendere forma: “Il ritorno di Giovanni aggiunge esperienza al gruppo – commenta il presidente Vito Laudani – Ha entusiasmo e voglia di essere guida anche per i più giovani. È un giocatore duttile che ha lasciato un ottimo ricordo come atleta e come uomo.”

“Giovanni Rosso è un giocatore di buone qualità tecniche ed è dotato di un buon tiro sia dalla distanza che dai sei metri. – aggiunge coach Peppe Vinci - Ha ottime qualità nell’uno contro uno e il suo contributo si rivelerà molto prezioso nel lavoro difensivo anche se non disdegna affatto la conclusione.”