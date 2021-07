Operaio travolto da un'auto durante il presidio, Sardella (Fim Cisl): "Episodio che deve essere da monito per tutti noi"

“Ora più che mai i lavoratori devono sostenersi gli uni con gli altri. I problemi esistenti non li risolveremo sicuramente alzando tensione tra di noi. Lo sciopero di ogni settore è lo sciopero di tutti.”

Così Angelo Sardella, segretario generale della Fim Cisl Ragusa Siracusa, commenta così quanto avvenuto ieri mattina davanti alla portineria sud della Lukoil durante il presidio che i metalmeccanici hanno organizzato per lo sciopero nazionale di categoria.

“Un nostro dirigente sindacale è stato travolto da un’auto che ha forzato il presidio – ha commentato – Fortunatamente non ha subito gravi ferite. Resta, purtroppo, la gravità di un atto che va, comunque, compreso e che deve essere da monito per tutti noi.

Se i metalmeccanici manifestano per garantire una clausola sociale nei cambi appalto per mantenere i livelli occupazionale - spiega ancora - significa che si protesta per garantire lavoro e, quindi, l’economia di tutte le famiglie. Alla guida di quell’auto c’era un lavoratore; avrà compreso, con il suo gesto forse dettato dall’esasperazione, che chi ha investito e gli altri lavoratori presenti domani potrebbero essere pronti a manifestare per difendere anche il suo posto di lavoro”.