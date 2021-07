Augusta, al via l'operazione "Mare sicuro": si ripete la campagna "Bollino blu"

Anche quest’anno la Capitaneria di Porto di Augusta, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, ha avviato l’operazione Mare sicuro, volta alla prevenzione degli incidenti in mare e al contrasto delle condotte potenzialmente illecite e pericolose.

Anche per questa stagione, si ripete la campagna “Bollino Blu”, controlli dei documenti e delle dotazioni di sicurezza previste a bordo delle unità da diporto, al termine dei quali viene rilasciato un “bollino” adesivo da attaccare in maniera ben visibile sull’imbarcazione.

"Ogni tipo di emergenza in mare può essere segnalata - viene ricordato dalla Capitaneria - sia via radio, sul canale VHF 16, che telefonicamente al Numero Unico Emergenza 112, al Numero Blu 1530 oppure direttamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto al numero 0931/977777".