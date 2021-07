Siracusa, nuovo comandante alla Capitaneria di porto: è il capitano di vascello Sergio Lo Presti

Cambio della guardia ai vertici della Capitaneria di porto di Siracusa. Dopo 34 mesi il 9 luglio il Capitano di Vascello Luigi D’Aniello lascia l’incarico di Capo del Compartimento e Comandante del porto di Siracusa, per un nuovo incaricoal Comando Generale delle Capitanerie di Porto di Roma.

A subentrargli sarà il Capitano di Vascello Sergio Lo Presti, proveniente dal Comando Generale dove, ha rivestito l’incarico di Capo Ufficio Operazioni del III Reparto Piani ed Operazioni.

La cerimonia del passaggio di consegne si terrà il 9 luglio alle 10, alla sola presenza di una rappresentanza del personale dipendente per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, con la conseguente chiusura temporanea al pubblico degli Uffici.