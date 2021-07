Siracusa, armato di coltelli taglia gli penumatici delle auto in sosta

Aveva già tagliato gli pneumatici delle auto in sosta in via Formide, alla Borgata di Siracusa, quando è arrivata una Violante della Polizia che lo ha bloccato.

Si tratta di un uomo di 46 anni, originario della Germania: dopo averlo identificato, i poliziotti hanno sequestrato due coltelli in suo possesso, uno ad estrazione rapida di circa 21 centimetri ed un altro ad estrazione manuale di 11 centimetri.

Il 46enne è stato denunciato per porto abusivo di coltelli, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.