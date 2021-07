Siracusa, apertura gratuita del Teatro comunale: migliaia di visitatori

Migliaia di visitatori al Teatro comunale di Siracusa in meno di una settimana nell'ambito dell'iniziativa dell’assessorato alla Cultura in collaborazione con Anna Vicentini e Chiara Vezil e le guide turistiche siracusane che consente la visita gratuita e guidata del Teatro dalle 10 alle 22.

Nei foyer diversi eventi espositivi e culturali, tra i quali da venerdì 9 luglio lil saggio di fine anno dell’Accademia dell’Inda.

Inoltre dal “Massimo” parte il percorso di visite guidate per la città fino alla Borgata Santa Lucia e al Caravaggio.

“E’ un successo che va oltre le migliori aspettative - dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata - e che sta facendo riscoprire uno dei monumenti più a lungo “negati” della nostra città, adesso perfettamente restaurato e rigenerato”.