L'Italia vola in finale e si scatena la "fiesta": cori e balli fino a tarda notte a Siracusa

Dall'arena di Wembley l'Italia è uscita vittoriosa alla fine di una partita sofferta, che si è conclusa con la lotteria dei rigori.

Anche a Siracusa, così come nel resto d'Italia, si è scatenata la festa con caroselli di auto e moto per le strade e il tradizionale concentramento dei tifosi in corso Gelone.

Fino a tarda notte cori e balli in strada con la bandiere tricolori a farla da padrone. Non sono mancati neanche i fuochi d'artificio a coronare una serata di grandi emozioni che ha coinvolto persone di tutte le età.

In attesa di conoscere il nome dell'avversario che contenderà la vittoria finale agli azzurri, il pensiero di tutti va già a domenica sera nella speranza di replicare una nuova notte colorata del tricolore.

