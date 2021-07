Scuola, in Sicilia lezioni al via il 16 settembre

La scuola in Sicilia per il prossimo anno scolastico comincerà giovedì 16 settembre 2021 e terminerà il 10 giugno 2022.

L'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, ha firmato il decreto che fissa il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 2021/2022.

Un altro anno in cui bisognerà fare i conti con l'evoluzione della pandemia.

Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; quelle di Pasqua dal 14 aprile al 19 aprile 2022. Le istituzioni scolastiche possono stabilire la ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo di tre giorni.