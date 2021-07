Vaccini, Figliuolo: "Convincere 50enni e operatori scolastici"

Per la campagna vaccinale "ora dobbiamo spingere sui 50enni e soprattutto convincere a vaccinarsi i 215mila docenti e operatori scolastici che mancano per tornare a scuola in sicurezza". Così il gen.Figliuolo all'hub vaccinale dell'azienda acqua-elettricità Acea a Roma.

Il commissario Covid ha anche detto: "Siamo un po' indietro", rassicurando poi sulle 500mila dosi/giorno: "Obiettivo non è fare magazzino. Anche ai limiti con le dosi, riusciremo a coprire le necessità,bilanciando i consumi". In Italia oltre 39,3% di immunizzati.