Noto covid free, il sindaco Bonfanti: "Continuiamo con i vaccini e la prudenza"

Noto covid free, zero positivi. Oggi l'annuncio del sindaco Corrado Bonfanti, soddisfatto per i risultato raggiunto, importante per affrontare questa estate.

"Dobbiamo però continuare a fare i vaccini e ad essere prudenti, utilizzando la mascherina al chiuso o in situazioni anche all'aperto in cui è necessario indossarla - raccomanda il primo cittadino di Noto - cerchiamo di mantenere questo risultato an lungo