Priolo, evade i domiciliari: 56enne finisce in carcere

Si trovava ai domiciliari per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della ex moglie. La scorsa settimana il 56enne di Priolo era stato arrestato per evasione: i Carabinieri lo avevano trovato alla stazione ferroviaria di Siracusa mentre stava attendendo un treno.

Da qui la decisione del giudice di disporre l’aggravamento della misura cautelare ai domiciliari con quella in carcere e il trasferimento dell'uomo nella casa circondariale di Cavadonna.