Siracusa, in possesso di marijuana e cocaina: arrestati 2 giovani

Controlli antidroga nella piazza di spaccio di via Santi Amato: al termine gli agenti delle Volanti hanno arrestato due giovani siracusani di 26 e di 24 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

I due sono stati trovati in possesso di 13 dosi di marijuana, sei dosi di cocaina e 410 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Un altro giovane di 25 anni, che agevolava l’attività di spaccio dei due, è stato denunciato.

Due assuntori, invece, sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel prosieguo dell’attività un altro siracusano di 26 anni, sorpreso in via Algeri con più di due grammi di sostanza stupefacente e 898 euro in contanti, probabile ricavo di un avvenuto commercio di droga, è stato denunciato.