Sgombero supermercato a Pachino, la protesta dei lavoratori al Comune

La notifica di sgombero definitivo del supermercato Crai di Pachino li ha colti di sorpresa, ma i 15 dipedenti della struttura non ci stanno e questa mattina si sono recati in Comune per rappresentare ai commissari straordinari, che hanno assunto la decisione, tutte le loro ragioni.

Il segretario della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez, aveva proclamato l'immediata mobilitazione al momento della notifica del provvedimento, senza escludere azioni di protesta a palazzo di città che questa mattina sono puntualmente arrivate.

"Non si può con un colpo di spugna decretare il destino occupazionale di lavoratori e lavoratrici, facendo finta che in quell’area non esistano delle persone che vi lavorano” ha detto Vasquez.

La preoccupazione che attanaglia tutti è quella della chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.