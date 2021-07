Vasto incendio a Buscemi, minacciate alcune abitazioni

Un altro vasto incendio ieri a Buscemi: le fiamme partite dalla strada statale 124, sono arrivate fino al boschetto di Costa Pernice, lambendo varie abitazioni.

"È una vera e propria dichiarazione di guerra contro la nostra comunità - dice il sindaco Rossella La Pira - e come tale occorre reagire. Ormai da diversi giorni il nostro territorio è martoriato quotidianamente dalle fiamme".

Poi l'appello al presidente Musumeci: "Non possiamo più attendere ! Occorrono interventi urgenti e mirati. Occorrono mezzi e uomini per scongiurare che possa succedere ancora".