Emergenza incendi, atto d'accusa del Pd siracusano verso la Regione

"Il riscaldamento climatico con le temperature proibitive di questi giorni, la mancanza di politiche di prevenzione, il disegno distruttivo dei piromani, la carenza di personale e di mezzi per affrontare i continui roghi che stanno mettendo a dura prova il territorio e le sue attività economiche, sono i tanti aspetti di un unico enorme tema: la salvaguardia del nostro territorio".

Così interviene sul tema dell'emergenza incendi il segrtario provinciale del Pd, Salvo Adorno che lancia un atto d'accusa verso la Regione: "Assistiamo increduli - scrive - allo spettacolo desolante di una assenza totale di politiche programmatiche di prevenzione e protezione dagli incendi da parte del Governo Regionale. Non c’è davvero più tempo. Il Pd di Siracusa - annuncia - si sta mobilitando a livello regionale nazionale per dare risposta allo stato di emergenza e chiede a tutte le forze politiche e a tutte le espressioni del mondo del lavoro e della società di affrontare insieme l’emergenza ambientale scatenata dagli incendi".