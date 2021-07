Classifica di gradimento dei sindaci, Italia passa dal 53 al 49% dei consensi

Perde posizioni il sindaco di Siracusa, Francesco Italia nella classifica del "Sole24Ore" sull’indice di gradimento dei sindaci d’Italia, realizzata da Noto sondaggi.

Il primo cittadino del capoluogo aretuseo scende in 82ma posizione su 105 e passa dal 53 al 49% di apprezzamento.

Tra gli altri sindaci dei capoluoghi di provincia meglio di Italia si piazzano il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che comunque ha perso terreno, passando dal secondo al 29° posto in graduatoria, primo in Sicilia con un consenso del 56,5%; il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, 72° e passato dal 53,1 al 50%; in 47ma posizione c'è Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna, passato dal 58,3 al 55%. Trentanovesimo Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento il cui consenso è sceso dal 60,4 al 56%. In 37ma posizione Giacomo Tranchida, che ha registrato un crollo nei consensi (dal 70,7 al 56%).

E' 88° il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino passato dal 58,9 al 49% di apprezzamento.

In coda i sindaci di Palermo e Catania: Leoluca Orlando, 102°, deve accontentarsi di un consenso al 39%, mentre Salvo Pogliese, ultimo nella lista dei 105 primi cittadini, passa dal 52,3 al 30% di consensi.