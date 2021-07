Marzamemi, volontari al lavoro al Palmento di Rudinì

Ripulite, dai volontari dell’Associazione Borgo Sostenibile, del Comitato territoriale Noto - Pachino e della Pro Loco di Marzamemi, le parti esterne del Palmento Di Rudinì, edificio di proprietà pubblica che si trova nei pressi di Marzamemi.

Sono stati eliminati tutti gli arbusti che potevano, in caso di incendio, mettere a rischio l’integrità stessa della struttura, fatta realizzare alla fine dell’Ottocento dal marchese Antonio Di Rudinì, allora presidente del consiglio dei ministri.

"La speranza è ora - si legge in una nota della Pro Loco di Marzamemi - quella di poter al più presto assistere alla riapertura del Palmento, per tornare ad essere fruito per scopi sociali e culturali".