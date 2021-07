Emergenza incendi, Granata: "Indagini accurate su chi ha interesse a incendiare"

"Necessarie indagini accurate su chi ha interesse a incendiare la nostra Sicilia”. Così la pensa Fabio Granata, già presidente della Commissione regionale Antimafia.

“Importante la prevenzione e fondamentali i controlli anche con l’esercito - afferma Granata - ma senza capire chi ha interesse ad appiccare il fuoco non si riuscirà mai a limitare il fenomeno delinquenziale. Bisogna indagare a fondo su alcuni filoni di soggetti interessati agli incendi per i vantaggi economici e occupazionali sullo spegnimento e sulla riforestazione senza trascurare le dinamiche di destinazione dei terreni colpiti dalle fiamme, escludendo la speculazione edilizia poiché recentemente una legge illuminata ha introdotto il blocco di ogni cambio di destinazione urbanistica per 15 anni dopo l’incendio. Anche perché credo che - conclude - in maniera sistematica non sia mai stato portato avanti”.