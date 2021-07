Siracusa, 5 stalli per la sosta delle motocarrozzette in Ortigia

Cinque stalli per la sosta di motocarrozzette autorizzate al trasporto delle persone saranno realizzati in Ortigia. Due sono previsti in via delle Carceri Vecchie, poco prima dell'ingresso in piazza Duomo, uno al passeggio Aretusa e gli altri due in piazza Federico di Svevia.

Un'apposita ordinanza è stata emessa stamattina dal settore Trasporti e diritto alla mobilità a firma del dirigente Enzo Miccoli e del responsabile del servizio Jose Amato.

Il provvedimento entrerà in vigore dal giorno in cui sarà posizionata la segnaletica.