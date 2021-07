Notte tranquilla per Papa Francesco dopo l'intervento al Gemelli

Papa Francesco ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma dopo l’operazione chirurgica per stenosi diverticolare del sigma. Secondo quanto si apprende, il Papa ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale. La nottata è apparentemente filata via tranquilla. Le finestre della sezione del decimo piano dell'ospedale che ospita Francesco sono rimaste chiuse per tutta la notte.

L’operazione, cominciata alle 18:30 è durata 3 ore, prima in laparoscopia, poi a cielo aperto. Dopo una degenza di 7 giorni, Bergoglio potrà riprendere la vita di tutti i giorni.