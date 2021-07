Sit in alla Versalis dei lavoratori Icmb contro gli appalti al ribasso

E' scontro tra Uiltec e Versalis sulla politica degli appalti al ribasso che - si legge in una nota del sindacato - "lede le aziende dell’indotto e tutti i lavoratori".

La Uiltec denuncia la vicenda di Icmb (impresa che opera nel settore della coibentazione): "Proprio a causa di un appalto al massimo ribasso - si legge in una nota - è stata costretta ad abbandonare il contratto in corso d’opera, dimostrando l’insostenibilità da parte della aziende dell’indotto. La Committente ha assegnato i lavori alle altre due aziende presenti all’interno dello stabilimento legandoli ai loro contratti di manutenzione, più vantaggiosi ma con scadenza imminente. Le aziende - prosegue la Uiltec - hanno dato la possibilità ad assumere i lavoratori di Icmb con contratti a tempo determinato. E’ inammissibile - conclude la nota - che il mantenimento di certi appalti gravi sulla stabilità dei dipendenti che hanno conquistato, con sacrificio, i contratti a tempo indeterminato".

Questa mattina sit in di protesta dei lavoratori Icmb davanti la portineria Versalis, destabilizzati da un futuro allo stato precario e non foriero di notizie positive.