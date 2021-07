Il siracusano Paolo Italia eletto nella segreteria regionale della Flc Cgil

Paolo Italia eletto nella segreteria regionale della Flc Cgil: 52enne, siracusano, è ex segretario provinciale di categoria.

"E’ per me un onore farne parte – dichiara Italia – sia come uomo sia come sindacalista. Sono cresciuto nell’ambito territoriale di Siracusa e adesso continuerò a lavorare nell’interesse dell’intera comunità educante di tutta l'isola, seguendo il solco già tracciato dal segretario generale, ed insieme a tutti gli altri componenti della segreteria regionale".

La segreteria è composta dal segretario generale regionale Adriano Rizza, Angela Accascina, ex segretaria della Flc Cgil Enna, Fabio Cirino, segretario della Flc Cgil Palermo, Fiorella Borgesi, amministrativa settore Afam, sindacalista della Flc Cgil Trapani, Katia Perna della Flc Cgil Catania, Pietro Patti, segretario della Flc Cgil Messina.

"Con l'elezione della segreteria regionale - commenta Adriano Rizza, segretario Flc Cgil per la Sicilia - la nostra organizzazione si dota di un importante strumento per la programmazione e l'attuazione delle nostre politiche sindacali, per la difesa dei diritti dei lavoratori e la promozione dei settori della conoscenza".