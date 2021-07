Incendi nel Siracusano, Ternullo (Fi): "Occorre lo stato di emergenza"

"Stato di emergenza per la provincia siracusana falcidiata dagli incendi": a chiederlo al presidente della Regione Musumeci è la deputata regionale Daniela Ternullo.

"Gli incendi in questi giorni - commenta Ternullo - si moltiplicano a macchia di leopardo. A Melilli si registrano episodi, come a Belvedere a causa del vento che soffia forte sulle fiamme; la stessa cosa si registra nei tratti autostradali locali, ad Avola, a Carlentini e tra Floridia e Cassibile. Addirittura a Tremmilia le fiamme sono arrivate sin dentro un asilo. Così non si può andare avanti. Condannare la provincia di Siracusa a un'estate incendiaria - conclude - non garantirà la tanto agognata ripresa dalla crisi economica".