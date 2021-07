Siracusa, riparte il progetto ReStart: nuova serie di eventi "Il futuro arriva oggi"

Venerdì 9 luglio dalle 18.30 in piazza Federico di Svevia, primo appuntamento della nuova serie di eventi di approfondimenti del progetto ReStart intitolato “Il Futuro arriva oggi”.

“ReStart – Un progetto di condivisione” è stato lanciato dal movimento Res alla fine del 2018 che ha contribuito all’evoluzione del dibattito pubblico in chiave socio-economica, culturale e ambientale – dichiara Marco Zappulla, coordinatore del movimento Res – dopo la pausa dovuta alla pandemia siamo pronti a riprendere a Siracusa la prima vera grande interlocuzione programmatica tra cittadini, istituzioni e stakeholders”.

“Torniamo ad incontrarci dal vivo ed è questo già un primo importante traguardo – dichiara Giovanni Cafeo, fondatore del movimento Res e promotore del progetto ReStart – vogliamo riprendere le fila di un discorso interrotto bruscamente ma che aveva gettato le basi per un serio rilancio del nostro territorio, attraverso due importanti direttive e cioè quella culturale, con l’idea nata proprio dal palco di ReStart di candidare Siracusa a Capitale europea della Cultura 2033 e quella legata allo sviluppo economico sostenibile, attraverso una visione del polo petrolchimico siracusano quale hub energetico del Mediterraneo”.

Il 9 luglio verranno presentati i due tavoli di lavoro, con i rispettivi coordinatori che si occuperanno, per tutto il prossimo anno, di sviluppare idee e progetti che saranno poi presentati e messi a disposizione della comunità alla fine del percorso.

All’iniziativa, aperta al pubblico previa registrazione gratuita, saranno presenti dirigenti regionali, tecnici ed esperti dei settori interessati; i contenuti raccolti saranno organizzati e schematizzati dal team di facilitazione di Impact Hub Siracusa.

Nel corso dell’evento sarà disponibile uno spazio dedicato ai più piccoli mentre per raggiungere la piazza, oltre ai mezzi di trasporto pubblici già esistenti, sarà disponibile una navetta privata con partenza presso il parcheggio del molo Sant’Antonio.