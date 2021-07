Lentini, 46 dosi di marijuana negli slip: arrestato 22enne

Nascondeva negli slip 46 dosi dosi di marijuana per circa 50 grammi, già pronte per lo spaccio. Un 22enne di Lentini, con precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri durante un servizio di prevenzione e repressione con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stupefacente è stato sequestrato in attesa di essere analizzato per stabilirne la tossicità. Per il 22enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.